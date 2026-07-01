New York: seduta difficile per KLA-Tencor
(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia tecnologica americana, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,75%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di KLA-Tencor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di KLA-Tencor ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 290,1 USD. Supporto a 273,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 306,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```