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Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT
Seduta vivace oggi per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,46%.
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