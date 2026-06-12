Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT

(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , con un rialzo del 2,98%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il grafico a breve di WIIT mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 35,25 Euro e supporto stimato a quota 33,95. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 36,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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