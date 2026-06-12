Piazza Affari: scambi in positivo per WIIT
(Teleborsa) - Bene il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con un rialzo del 2,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico a breve di WIIT mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 35,25 Euro e supporto stimato a quota 33,95. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 36,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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