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Piazza Affari: performance negativa per WIIT

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per WIIT
Retrocede il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, con un ribasso del 2,68%.
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