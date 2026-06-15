Piazza Affari: performance negativa per WIIT

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , in flessione del 2,68% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di WIIT rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di breve periodo di WIIT sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 35,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 34. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 36,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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