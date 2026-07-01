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Piazza Affari: calo per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per D'Amico
Composto ribasso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, in flessione del 2,66% sui valori precedenti.
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