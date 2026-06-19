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Piazza Affari: scambi in positivo per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per D'Amico
Punta con decisione al rialzo la performance del leader mondiale nel trasporto marittimo, con una variazione percentuale del 2,33%.
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