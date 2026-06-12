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Piazza Affari: si concentrano le vendite su D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su D'Amico
Rosso per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che sta segnando un calo dell'1,85%.
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