Milano 10:37
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Dow Jones 25-giu
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Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento negativo per D'Amico
Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta con una perdita del 3,58%.
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