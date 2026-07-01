Piazza Affari: risultato positivo per Leonardo
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.
Lo scenario su base settimanale di Leonardo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 48,12 Euro. Supporto a 47,27. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 48,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```