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Piazza Affari: rally per Leonardo

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: rally per Leonardo
Ottima performance per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che scambia in rialzo del 3,83%.
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