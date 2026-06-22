Pesante sul mercato di Piazza Affari Leonardo

(Teleborsa) - Scende sul mercato la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che soffre con un calo del 3,89%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leonardo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 51,86 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 49,94. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 53,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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