Piazza Affari: andamento sostenuto per Leonardo
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Leonardo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del contractor italiano nel settore Difesa sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 53,76 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 52,82. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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