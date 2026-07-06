Milano 3-lug
52.819 0,00%
Nasdaq 2-lug
29.329 0,00%
Dow Jones 2-lug
52.900 0,00%
Londra 3-lug
10.679 0,00%
Francoforte 3-lug
25.779 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 3/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 3/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 luglio

Appiattita la performance dell'indice nipponico, che porta a casa un modesto -0,17%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Nikkei 225, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 70.592. Primo supporto visto a 68.526. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 67.440.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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