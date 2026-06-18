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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno

Giornata all'insegna degli acquisti per l'indice nipponico che ha terminato in rialzo attestandosi a 71.168.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72.570,7, mentre il primo supporto è stimato a 67.154,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 77.986,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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