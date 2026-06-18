Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 17/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 giugno
Giornata all'insegna degli acquisti per l'indice nipponico che ha terminato in rialzo attestandosi a 71.168.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 72.570,7, mentre il primo supporto è stimato a 67.154,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 77.986,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)