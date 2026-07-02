Bayer vola (+8%) su annuncio consolidamento divisione statunitense Roundup

(Teleborsa) - Ottima giornata per Bayer , che mostra un'ottima performance a Francoforte (+8,45%), dopo aver annunciato il consolidamento della sua divisione statunitense Roundup in una nuova unità denominata Ruveon e potenzialmente candidata alla quotazione sul mercato USA.



Secondo gli esperti, questa mossa strategica potrebbe preludere ad ulteriori operazioni strategiche (cessioni o separazioni di business) fra cui una possibile separazione delle attività agricole di Bayer. L'annuncio arriva ad appena una settimana dall'annuncio di un'importante vittoria legale relative all'erbicida, che ha bloccato migliaia di cause intentate presso i tribunali.



Bayer aveva rilevato Roundup nel 2018, nell'ambito dell'acquisto della società agrochimica Monsanto, una operazione da 63 miliardi di dollari che si è rivelata un grosso problema per Bayer a causa delle cause legali per il glifosato, principio attivo accusato di essere cancerogeno.



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