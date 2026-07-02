A Francoforte corre Bayer

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia chimico-farmaceutica , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,69%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +29,58%, rispetto a +1,52% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Tecnicamente, il produttore tedesco di farmaci è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 52,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,91. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 54,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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