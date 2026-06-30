Francoforte: andamento sostenuto per Bayer

(Teleborsa) - Avanza la compagnia chimico-farmaceutica , che guadagna bene, con una variazione del 2,50%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bayer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, il produttore tedesco di farmaci è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47,82 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 45,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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