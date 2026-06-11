Francoforte: scambi al rialzo per Bayer
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia chimico-farmaceutica, in guadagno del 2,35% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bayer evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di farmaci rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche attuali di Bayer mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 35,68 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 36,49. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 35,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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