Milano 9:28
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Dow Jones 1-lug
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Londra 9:28
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,47%

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Indice SSE -0,47% a quota 4.075,31 all'apertura pomeridiana.
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