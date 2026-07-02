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Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo del 2,06% alle 16:00

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo del 2,06% alle 16:00
Milano mostra una performance del 2,06% alle 16:00 e tratta a 52.666,9 punti.
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