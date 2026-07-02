Milano 14:58
52.498 +1,73%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 14:59
10.563 +0,80%
Francoforte 14:58
25.424 +1,53%

Francoforte: calo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Hochtief
Composto ribasso per la big tedesca delle costruzioni, in flessione del 2,38% sui valori precedenti.
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