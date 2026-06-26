Francoforte: andamento negativo per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la big tedesca delle costruzioni , che mostra un decremento del 2,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hochtief mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,62%, rispetto a -3,38% del MDAX ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 507,5 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 493,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 487,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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