Milano 10:16
50.568 +1,08%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:16
10.316 +0,59%
Francoforte 10:16
24.241 +0,19%

Francoforte: risultato positivo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Hochtief
Balza in avanti la big tedesca delle costruzioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,07%.
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