Hochtief scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la big tedesca delle costruzioni , che tratta in perdita del 5,12% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Hochtief rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 516,9 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 486,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 547,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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