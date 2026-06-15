Francoforte: spinge in avanti Fraport

(Teleborsa) - Ottima performance per il gestore dell'aeroporto di Francoforte , che scambia in rialzo del 4,54%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Fraport mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,15%, rispetto a +1,41% del MDAX ).





La tendenza di breve di Fraport è in rafforzamento con area di resistenza vista a 74,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 72,53. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 76,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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