Francoforte: sviluppi positivi per Deutsche Wohnen

(Teleborsa) - Brilla la società immobiliare , che passa di mano con un aumento del 5,65%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Wohnen rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del gruppo immobiliare tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,71 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,85. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 17,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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