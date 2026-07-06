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Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Deutsche Boerse
Seduta vivace oggi per la società che gestisce la borsa di Francoforte, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.
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