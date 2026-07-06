Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Boerse

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società che gestisce la borsa di Francoforte , che avanza bene del 2,00%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Deutsche Boerse evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia che controlla la piattaforma borsistica tedesca rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Deutsche Boerse classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 256,8 Euro e primo supporto individuato a 252. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 261,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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