New York: mette il turbo Alnylam Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ottima performance per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni , che scambia in rialzo del 4,10%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Alnylam Pharmaceuticals mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,8%, rispetto a +0,72% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di breve periodo di Alnylam Pharmaceuticals mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 319,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 305,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 334.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```