Milano 15:32
52.033 -0,81%
Nasdaq 15:32
29.092 -0,28%
Dow Jones 15:32
52.438 -0,92%
Londra 15:32
10.550 -1,09%
Francoforte 15:32
25.017 -1,76%

Parigi: netto calo registrato da EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: netto calo registrato da EssilorLuxottica
Scende sul mercato il gruppo di occhialeria, che soffre con un calo del 4,43%.
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