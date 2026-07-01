Milano 13:08
51.587 -0,19%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 13:08
10.465 -0,30%
Francoforte 13:08
25.065 +0,28%

Parigi: movimento negativo per Orange

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Orange
Ribasso composto e controllato per la società di tlc, che presenta una flessione del 3,12% sui valori precedenti.
Condividi
```