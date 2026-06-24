Milano 17:35
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Dow Jones 21:20
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Londra 17:35
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Petrolio a 70,23 dollari alle 19:30

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Petrolio a 70,23 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 70,23 dollari per barile alle 19:30.
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