Milano 9:29
51.847 +0,47%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
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Londra 9:29
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25.093 +0,21%

Petrolio a 67,97 dollari alle 08:30

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Petrolio a 67,97 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 67,97 dollari per barile alle 08:30.
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