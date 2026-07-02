SILVER dell'1/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Seduta positiva per il metallo prezioso, che avanza bene e porta a casa un +0,97%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 58,32. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 59,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 60,88.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)