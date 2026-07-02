Milano 9:31
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Dow Jones 1-lug
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Londra 9:31
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25.086 +0,18%

SILVER dell'1/07/2026

Finanza
SILVER dell'1/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 luglio

Seduta positiva per il metallo prezioso, che avanza bene e porta a casa un +0,97%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 58,32. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 59,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 60,88.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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