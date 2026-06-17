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SILVER del 16/06/2026

Finanza
SILVER del 16/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 giugno

Composto rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,23%.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 71,08. Supporto stimato a 68,45. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 73,71.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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