Milano 12-giu
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Dow Jones 12-giu
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Londra 12-giu
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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 5,41% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 69.593,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 5,41% alle 04:50
Tokyo lievita in modo prepotente del 5,41% alle 04:50 e passa di mano a 69.593,64 punti.
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