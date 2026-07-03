Francoforte: balza in avanti GEA Group

(Teleborsa) - Avanza il Gruppo manifatturiero tedesco , che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a GEA Group rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della società specializzata nel trattamento dei cibi sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 63,48 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 62,63. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 64,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```