Milano 13:25
52.645 +0,41%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 13:25
10.610 -0,40%
Francoforte 13:25
25.671 +0,35%

Francoforte: risultato positivo per GEA Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per GEA Group
Bene il Gruppo manifatturiero tedesco, con un rialzo dell'1,94%.
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