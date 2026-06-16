Francoforte: scambi in positivo per GEA Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il Gruppo manifatturiero tedesco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di GEA Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società specializzata nel trattamento dei cibi rispetto all'indice.
Tecnicamente, GEA Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 58,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 57,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 59,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```