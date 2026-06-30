Milano 15:17
51.560 +0,77%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
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Londra 15:17
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Francoforte 15:17
24.900 +1,11%

Francoforte: risultato positivo per Infineon

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Infineon
Bene la compagnia hi-tech tedesca, con un rialzo del 3,26%.
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