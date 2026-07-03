New York: scambi in positivo per Merck

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società chimico-farmaceutica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,34%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Merck mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,28%, rispetto a +1,89% dell' indice americano ).





L'esame di breve periodo di Merck classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 130,8 USD e primo supporto individuato a 127,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 134,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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