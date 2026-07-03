New York: scatto rialzista per Fair Isaac

(Teleborsa) - Brilla l' azienda di analisi applicata , che passa di mano con un aumento del 5,32%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fair Isaac evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fair Isaac rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Fair Isaac è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.292,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.230,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.353,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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