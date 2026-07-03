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New York: Fair Isaac, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
New York: Fair Isaac, quotazioni alle stelle
Effervescente l'azienda di analisi applicata, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,32%.
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