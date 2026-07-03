New York: spinge in avanti McDonald's

(Teleborsa) - Rialzo per il gigante del fast food , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,16%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McDonald's più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di McDonald's è in rafforzamento con area di resistenza vista a 284,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 273,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 295.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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