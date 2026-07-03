New York: su di giri Genuine Parts

(Teleborsa) - Grande giornata per il distributore di pezzi di ricambio per automobili e attrezzature industriali , che sta mettendo a segno un rialzo del 12,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Genuine Parts evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Genuine Parts rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Genuine Parts classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 139,8 USD e primo supporto individuato a 121,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 158,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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