New York: Genuine Parts si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di pezzi di ricambio per automobili e attrezzature industriali , che esibisce una perdita secca del 4,51% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Genuine Parts rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Genuine Parts mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 129,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 125. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 133,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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