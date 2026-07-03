OPA B.F., le adesioni salgono al 76,6% nell'ultimo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Arum e Dompé Holdings su B.F. , holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, risulta che oggi 3 luglio 2026 sono state presentate 8.241.432 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 101.997.262, pari al 76,56% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPA è iniziata l'8 giugno ed è terminata oggi 3 luglio. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie B.F. acquistate sul mercato nei giorni 2 e 3 luglio 2026 non sono state apportate in adesione all'offerta.





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