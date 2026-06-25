B.F., OPA Arum e Dompè porta partecipazione al 65,325%

(Teleborsa) - B.F. comunica, in riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa congiuntamente da Arum e Dompé Holdings, che risutano presentate adesioni per 42.444.047 azioni BF, rappresentative del 16,201% del capitale sociale.



In virtù delle suddette adesioni, alla data odierna gli Offerenti (congiuntamente alle persone che agiscono di concerto con quest’ultimi) hanno raggiunto una partecipazione complessivamente superiore alla metà del capitale sociale di BF (e, nello specifico, pari al 65,325% del capitale sociale). Pertanto, non avrà luogo la riapertura dei termini del periodo di adesione all’Offerta.



L’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta resta, dunque, il 3 luglio 2026, salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile.

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