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OPA B.F., adesioni salgono al 10,33%

Finanza
OPA B.F., adesioni salgono al 10,33%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Arum e Dompé Holdings su B.F., holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, risulta che oggi 16 giugno 2026 sono state presentate 1.112.635 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 13.761.283, pari al 10,33% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata l'8 giugno e terminerà il 3 luglio 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie B.F. acquistate sul mercato nei giorni 2 e 3 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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