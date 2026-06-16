OPA B.F., adesioni salgono al 10,33%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
(OPA
) volontaria totalitaria promossa da Arum e Dompé Holdings su B.F.
, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, risulta che oggi 16 giugno 2026 sono state presentate 1.112.635 richieste di adesione.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 13.761.283, pari al 10,33% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPA è iniziata l'8 giugno e terminerà il 3 luglio 2026. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie B.F. acquistate sul mercato nei giorni 2 e 3 luglio 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.